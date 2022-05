Relatora pede cassação de vereador por fala racista na Câmara de São Paulo

Apoie o 247

Metrópoles - A vereadora Elaine do Quilombo Periférico, do PSol, relatora do processo de cassação por falas racistas do vereador Camilo Cristófaro, do Avante, na Câmara Municipal de São Paulo, pediu nesta quinta-feira (19/5) a cassação ou a suspensão do mandato do colega. Em relatório, a única parlamentar negra na Corregedoria apontou que a fala do colega foi racista “de forma nítida”.

Agora, o processo será julgado coletivamente na Corregedoria, que definirá uma punição ao parlamentar. Depois, será encaminhado ao plenário, que dará a palavra final.

Leia a íntegra no Metrópoles .

