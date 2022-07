Rodrigo Maia entra em ação para para destravar aliança entre seu pai e Marcelo Freixo

Apoie o 247

ICL

247 - Lideranças do PSDB e do Cidadania se encontram nesta sexta-feira (15) para tentar destravar a formalização do nome de Cesar Maia (PSDB) como vice na chapa encabeçada por Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Rio.

Pelo fato de haver uma federação entre os dois partidos, a indicação de César como vice de Freixo significaria o desembarque da candidatura de Rodrigo Neves (PDT), que oficialmente ainda é apoiada pelos dois partidos, informa o jornal O Globo. O encontro terá a presença do deputado e ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (PSDB), que é filho de Cesar. A família Maia quer se integrar na aliança com Freixo, mas membros do Cidadania ainda se mostram resistentes.

Caso o impasse que envolve a indicação de César para vice de Freixo não seja resolvido entre as lideranças regionais do PSDB e Cidadania, a questão será levada à Executiva nacional da federação. Um colegiado de 18 nomes, que possui número maior de tucanos, votará a questão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE