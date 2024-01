Ronnie Lessa, matador de Marielle Franco, fecha acordo de delação com a PF

Apoie o 247

247 -O ex-policial militar Ronnie Lessa, executor do homicídio da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal (PF), diz o jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo e já estaria revelando detalhes do crime aos investigadores. “A colaboração de Lessa, contudo, ainda precisa de uma homologação no STJ [Superior Tribunal de Justiça]. Sua delação liquida o caso”, destaca a reportagem.

No início de janeiro o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que a investigação Marielle Franco foi assassinada por integrantes do crime organizado em março de 2018 no município do Rio de Janeiro. A investigadores, o ex-policial Élcio Queiroz admitiu que dirigia o carro de onde partiram os tiros contra a então parlamentar e, de acordo com ele, Ronnie Lessa foi responsável pelos disparos. Em julho, o MPRJ afirmou que o acordo de delação premiada de Queiroz. O ex-policial foi preso em 2019.

