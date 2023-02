Saiba como ajudar os atingidos pelas chuvas no litoral de São Paulo

É possível contribuir com doações de roupas, alimentos, itens de higiene e limpeza ou via pix edit

247 - As chuvas no litoral paulista já deixaram mais de 35 mortos, 228 pessoas desalojadas e 338 desabrigadas. Com isso, crescem também as dúvidas de como ajudar os atingidos.

O Instituto Verdescola e o Instituto Conservação Costeira estão arrecadando:

Colchão;

Lençol;

Toalha;

Água sanitária;

Água mineral;

Roupas para crianças e adultos;

Produtos de higiene pessoal;

Alimentos não perecíveis.

As entregas dos produtos podem ser feitas na sede do Instituto Verdescola (avenida Marginal, 44 - Praia Barra do Sahy, São Sebastião). Há também como contribuir via Pix, pela chave: [email protected]

A Gerando Falcões também abriu uma campanha, a "Tamojunto", de arrecadação de fundos pelo Pix, por meio do CNPJ 18.463.148/0001-28. A ONG vai dobrar o valor que for doado, com limite de R$ 1 milhão.

O Fundo Social da Prefeitura de São Sebastião, cidade mais afetada pelas chuvas, recebe doações via Pix, pelo CNPJ 28.086.952/0001-99, ou por meio de depósito em conta do Banco do Brasil (agência 0715-3 e conta corrente 54708-5, em nome do Fundo Social de Solidariedade).

O Fundo Social da Prefeitura de Caraguatatuba também está recolhendo doações de:

Material de limpeza - principalmente saco de lixo, detergente, álcool 70%, desinfetante, cloro, sabão em pó, esponja, vassoura, rodo, pano de chão e balde;

Itens de higiene pessoal - principalmente sabonete, escova de dente e creme dental;

Roupas infantis, femininas e masculinas;

Roupas de cama e banho.

As entregas podem ser feitas no Cemug (Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves), localizado na avenida José Herculano, 50 - Jardim Britânia.

A Prefeitura de Ilhabela arrecada:

Colchões;

Mantas;

Fogão;

Materiais de limpeza;

Produtos de higiene pessoal.

As entregas podem ser feitas na sede do Fundo Social (rua Guaiamu, 56 - Perequê). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 99932-7150.

A Prefeitura de Guarujá recebe doações de:

Roupas;

Produtos de higiene;

Alimentos não perecíveis.

O centro de recolhimento está montado no Ginásio Tejereba, na rua Silvio Daige - Jardim Tejereba.

