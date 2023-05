Saiba quem era homem linchado e morto após acusação falsa de furto no Guarujá

Apoie o 247

Google News

247 - Osil Vicente Guedes, de 49 anos, espancado após ser falsamente acusado de roubar uma moto no Guarujá (SP), era proprietário de uma empresa de reciclagem e não tinha antecedentes criminais. Nas redes sociais, ele publicava registros orgulhosos do filho, de apenas 9 anos.

O caso ocorreu por volta das 16h40 de quinta-feira (4. Osil pegou uma moto emprestada com um amigo, para buscar a chave de um ferro velho. Quando ele trafegava com a moto pelo bairro Pae-Cará, uma pessoa gritou “pega ladrão”. Isso provocou uma reação violenta em quem passava pelo local.

De acordo com reportagem do portal Metrópoles, Gravemente ferido, Osil foi internado no Hospital Santo Amaro (SP), mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte cerebral decretada neste domingo (7).

Não é a primeira vez que Guarujá é palco de um linchamento. Fabiane Maria de Jesus foi morta após ser linchada e espancada até a morte. O motivo: foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças que praticava rituais. Após a publicação da foto na página ‘Guarujá Alerta’, alguns moradores de uma comunidade do município agrediram a dona de casa. Dezenas de usuários da rede social criticaram duramente o administrador da página e um deles chegou a dizer que a página seria tão culpada quanto os agressores.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.