Secretário de Saúde de São Carlos denuncia “esquema” de Carla Zambelli

247 - Secretário de Saúde de São Carlos, Marcos Palermo enviou um áudio vazado para a candidata a deputada estadual derrotada Bia Casale (PSL). “Até agora a Carla (Zambelli) não mandou o dinheiro, tá?”. A deputada federal Carla Zambelli (PSL) vitisou São Carlos, em junho de 2019. De acordo com reportagem do São Carlos Agora, ela prometeu destinar R$ 500 mil para a Saúde da cidade e também afirmou que “nos últimos 30 anos o Brasil sofreu com o atraso e que o PT destruiu o país. Pediu paciência e salientou que em seis meses de governo não se constrói nada”.

No áudio, Palermo diz que a deputada, até agora, “enrolou. Nós entramos em contato com a assessoria, pedimos. Eu não sou político, não tenho que passar por isso, certo? Fez foto comigo, fez matéria comigo, me tirou da minha casa em um sábado, fui lá, fui na Santa Casa. Ela prometeu pra mim pra Santa Casa e até agora nada”.

Confira a transcrição do áudio do secretário Marcos Palermo publicada na Revista Forum:

Até agora a Carla não mandou o dinheiro, tá?”. Enrolou. Nós entramos em contato com a assessoria, pedimos. Eu não sou político, não tenho que passar por isso, certo? Fez foto comigo, fez matéria comigo, me tirou da minha casa em um sábado, fui lá, fui na Santa Casa. Ela prometeu pra mim pra Santa Casa e até agora nada.

Não precisa mais mandar, tá? Levei uma enrabada do prefeito porque eu tive que tirar dinheiro do orçamento pra começar a reforma na UPA Vila Prado, que ela prometeu meio milhão pra fazer a reforma. Como eu não sou político e abomino esse tido de coisa, essa politicagem rasteira, que pra mim é totalmente desonesta, fazer os outros de palhaço, eu não tenho que pagar pau pra ela. Eu vou tornar público isso daí, que ela me usou, certo? Sabendo que eu sou um cara sério, que eu tenho uma missão aqui na Saúde, tô passando muitas dificuldades na Saúde, eu precisava desse dinheiro, contei com esse dinheiro, ela não mandou. Ela veio aqui, posou de bacana e não mandou o dinheiro pra nós.

Deputados de menor expressão em Brasília, quando eu estive lá, protocolei requerimento, eu já consegui quase quatro milhões de vários deputados, vários. Cada um mandou 300, 400, 600. Até o deputado dai de partidos que são criticados pela população mandaram dinheiro pra nós.

E ela, que nós temos parceria com ela, ela fez isso com a gente. Só tô te avisando, eu não vou mencionar seu nome, não vou falar de você nem do Ivan, gosto muito de vocês, mas o que a Carla fez foi sacanagem.