Sede de jornal é alvo de incêndio e e editor suspeita de negacionistas do isolamento social

247 - A sede do jornal Folha da Região, em Olímpia, no interior de São Paulo, pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (17). O jornalista José Antônio Arantes, editor do veículo de comunicação, disse suspeitar que o incêndio tenha sido criminoso, uma vez que ele vinha sendo alvo de ataques e perseguições nas redes sociais por negacionistas da necessidade de isolamento social.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, Arantes disse que as ameaças tiveram início em função da sua postura favorável às medidas de isolamento social e do fechamento de atividades não essenciais como forma de enfrentar a pandemia de Covid-19. O município é cidade turística e o setor ficou fechado dpor oito meses devido à crise sanitária. Ele também disse que um veículo tentou bater em seu carro e que, no último domingo, o automóvel amanheceu com o pneu furado e os parafusos das rodas frouxos.

“Nem assim, consegui enxergar que algum atentado terrorista estava sendo armado contra mim e os meus. Mas agora veio a confirmação de que estamos num embate muito mais sério do que imaginávamos. Só não consigo enxergar qual seria o motivo real desta situação. Se é meramente local ou transcende as fronteiras do município e chegam a Brasília. Quero acreditar que não, pois aí estaríamos realmente trilhando um caminho que pode ser sangrento demais”, contou.

