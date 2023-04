Sem ministro de Lula, aliados de Bolsonaro planejam motociata em evento do agronegócio

Apoie o 247

ICL

247 - Após o ministro da Agricultura Carlos Fávaro ter afirmado que foi "desconvidado" da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, o Agrishow, extremistas planejam uma motociata para receber seu Jair Bolsonaro na cidade do evento — Ribeirão Preto (SP). Ele participa da abertura da maior feira agrícola da América Latina nesta segunda-feira.

De acordo com o Globo, neste contexto, o evento de recepção deve ocorrer um dia antes, no próximo domingo, data em que Bolsonaro chegará na cidade. O planejamento é que a primeira motociata após o período eleitoral tenha como ponto inicial a saída do aeroporto de Ribeirão Preto, às 13h. A definição do trajeto será definido, de acordo com a agenda de Bolsonaro. Há ainda a possibilidade de ser uma carreata.

