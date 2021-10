Sem Paes, Freixo lidera corrida para governo do Rio em 2022, diz pesquisa

Apoie o 247

247 - Pesquisa da Quaest realizada a pedido da Globo mostra o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) à frente do atual governador Cláudio Castro (PL) na disputa pelo governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2022. Rodrigo Neves (PDT) e o advogado Felipe Santa Cruz, que deve se filiar ao PSD, são outros pré-candidatos para o cargo.

A pesquisa, no entanto, é alterada caso entrem na disputa o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e o vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB).

A pesquisa entrevistou 1.804 pessoas no estado do Rio de forma presencial entre os dias 22 e 26 de outubro. A margem de erro é de 2,1 pontos percentuais. O levantamento também mediu as intenções de voto para o Senado e para a presidência da República no estado do Rio.

Governo do Rio

1º cenário - Com Paes, o prefeito do Rio lidera com 26% das intenções de voto, seguido por Freixo, com 19%, e Castro, com 14%.

2º cenário - Sem Paes, Freixo assume a liderança com 25% das intenções de voto, enquanto Castro chega a 16%. Voto em branco ou nulo totalizam 47%.

3º cenário - Com Mourão, Freixo lidera com 23%, enquanto Castro desce para 12% e o vice-presidente fica com 17% das intenções de voto.

Lula lidera disputa presidencial

Nos dois cenários nas eleições presidenciais - um com o governador de São Paulo, João Doria, como candidato do PSDB e o outro, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como candidato tucano - o ex-presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto dos cariocas.

1º cenário - Com Doria, Lula tem 43%, enquanto Jair Bolsonaro aparece com 29%, Ciro Gomes (PDT) com 8% e o tucano com 4% das intenções de voto.

2º cenário - Com Leite, Lula mantém 43%, Bolsonaro sobe para 30%, Ciro sobre para 9%, enquanto o governador gaúcho fica com 3%.

Bolsonaro reprovado por 51%

A pesquisa aponta também que Bolsonaro é reprovado por 51% dos eleitores cariocas, enquanto 24% a veem como positiva e outros 24% a consideram regular.

Já o governo Castro é reprovado por 30% dos eleitores, 17% avaliam positivamente e 33% o consideram regular, enquanto 20% não souberam ou não quiseram responder.

