Sobe para 13 número de mortos em operação na Vila Cruzeiro, no Rio

Outras cinco pessoas ficaram feridas durante uma operação na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte do Rio edit

Apoie o 247

ICL

247 - Aumentou para 13 o número de mortos em uma operação policial que teve início na manhã desta terça-feira (24) na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Cinco pessoas ficaram feridas. Policiais apreenderam sete fuzis e quatro pistolas na operação. De acordo com o Ministério Público, a ação policial foi autorizada após movimentação de criminosos do Comando Vermelho (CV) da Vila Cruzeiro para a Rocinha.

O policial civil baleado, identificado como Sérgio Silva do Rosário, deu entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. De acordo com o portal Uol, a unidade de saúde informou que ele teria sido atingido no nariz e passaria por cirurgia para retirar a bala.

Segundo o chefe da Delegacia de Homicídios, delegado Alexandre Herdy, traficantes encurralaram a equipe que fazia a perícia. Policiais civis abandonaram uma viatura no local do confronto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ao chegar lá as equipes foram encurraladas e surpreendidas por disparos vindos da mata, do alto do morro. Não houve possibilidade de reação. Eles ficaram cercados durante um tempo, mas conseguiram aos poucos retrair e socorrer o colega", informou o delegado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A operação foi realizada pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE