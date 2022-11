“Sou ladrão e vacilão”: jovem que teve testa tatuada é preso por furto

Apoie o 247

247 - O jovem que teve a testa tatuada há cinco anos com a frase “sou ladrão e vacilão”, Ruan Rocha da Silva, de 22 anos, foi preso na manhã deste domingo (27) por suspeita de furtar uma casa em Cotia, na Grande São Paulo.

Segundo a Guarda Civil de Cotia, Ruan teria pulado a janela do banheiro e, em seguida, foi encontrado na sala do apartamento. As informações são do jornal Folha de S.Paulo .

Ele foi encaminhado à delegacia. Havia um outro mandado de prisão no nome de Ruan por suspeita de roubo.

Em 2017, o jovem foi torturado e teve a testa tatuada após ser acusado de furtar uma bicicleta. Dois homens – o tatuador Maycon Wesley Carvalho dos Reis e o pedreiro Ronildo Moreira de Araújo – foram presos e condenados por lesão corporal gravíssima e constrangimento ilegal.

