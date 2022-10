Tabata Amaral e Sâmia Bonfim vão apresentar pedido de cassação de Carla Zambelli

“Sua ação criminosa poderia ter causado uma enorme tragédia”, reagiu a deputada do PSOL edit

Apoie o 247

ICL

247 - As deputadas federais por São Paulo Tabata Amaral (PDT) e Sâmia Bonfim (PSOL) anunciaram que vão apresentar um pedido de cassação do mandato da também deputada federal reeleita pelo Estado Carla Zambelli, apoiadora de Jair Bolsonaro.

Neste sábado (29), véspera do segundo turno da eleição, Zambelli sacou uma arma na rua e apontou para um homem, quem ela perseguiu até um bar e mandou deitar no chão no bairro Jardins, região nobre da capital paulista. Um homem que acompanhava Zambelli também perseguiu o homem de arma em punho e chegou a fazer um disparo. Os vídeos divulgados nas redes sociais não mostraram para qual direção.

“Vamos entrar com pedido de cassação do mandato de Carla Zambelli. Sua ação criminosa poderia ter causado uma enorme tragédia. Não nos intimidarão. Seguimos sem medo e amanhã vamos derrotar esses assassinos”, postou Sâmia no Twitter.

“ESTOU ENTRANDO COM PEDIDO DE CASSAÇÃO CONTRA CARLA ZAMBELLI. Não vamos admitir que os bolsonaristas ameacem a MÃO ARMADA nossos eleitores, nossa eleição, nossa democracia. Responderemos nas urnas, no conselho de ética e na justiça. BASTA DE VIOLÊNCIA!”, publicou Tabata.

O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, também defendeu que Zambelli “tem de perder o mandato atual e não ser diplomada” e anuncia: “Vou representar no Conselho de Ética. Atirando em pessoas na rua por desavenças políticas. Esta gente não pode continuar governando”.

O deputado distrital Leandro Grass (PV) também anunciou: “Estou preparando o pedido de cassação da Zambelli. Assim que protocolar, enviarei aqui”. “Eles estão cheios de ódio! Não vamos tolerar esse tipo de situação. Em breve retorno com mais informações”, comentou o parlamentar.

Segundo a legislação eleitoral, é proibido o porte de armas nas 24 horas que antecedem as eleições.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.