Tarcísio Freitas diz que Lula é um "titã" e afirma que não teria problema em trabalhar com o ex-presidente

247 – O candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo elogiou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que não terá problemas em trabalhar com ele, caso se eleja ao Palácio dos Bandeirantes. "São dois titãs se enfrentando em uma eleição. Algo que nós nunca passamos. Um ex-presidente [Lula], um atual presidente [Bolsonaro]. Os dois maiores líderes políticos da história recente do Brasil. Duas pessoas que têm conexão direta com o povo", afirmou, segundo relato do jornalista Bruno Soraggi , na Folha de S. Paulo.

Tarcísio afirmou que " vai ter uma reprodução dessa polarização em todas as instâncias", inclusive na eleição ao governo paulista. "Mas, passada a eleição, acabou. E aí precisa governar para todos", acrescentou. "Pesquisa Datafolha de abril para o Governo de São Paulo mostrava, em um dos cenários, Fernando Haddad (PT) liderando com 29%, seguido por Márcio França (PSB), com 20%, Tarcísio, com 10%, e o governador Rodrigo Garcia (PSDB), com 6%", escreveu ainda o jornalista da Folha.

