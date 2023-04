Tarcísio gasta R$ 71 milhões sem licitação em estudos sobre privatizações em São Paulo

Apoie o 247

247 - O governo de São Paulo celebrou dois contratos com a International Finance Corporation (IFC), uma agência vinculada ao Banco Mundial, sem a necessidade de realizar licitação, informa a Folha de S. Paulo. Em troca de serviços de assessoria e consultoria para auxiliar na preparação da privatização da Sabesp e na concessão de linhas de trem da CPTM, o Estado pagará R$ 71.291.893,17 pelo serviço de transporte. O contrato terá validade de dois anos, com possibilidade de renovação por igual período. O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (13).

No caso da Sabesp, o valor do contrato não foi informado pela gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em nota, a Secretaria de Parcerias em Investimentos afirmou que a IFC é reconhecida pela sua atuação no setor de modelagem de parcerias entre o setor público e privado em diversos países e possui vasta experiência na estruturação de empreendimentos de grande porte.

A Sabesp, em fato relevante publicado, apenas informou que houve dispensa de licitação para a contratação do serviço especializado. Os estudos de privatização da Sabesp e das linhas da CPTM foram anunciados por Tarcísio na segunda-feira (10), durante o balanço dos 100 dias de governo.

