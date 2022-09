Tiroteio fecha Linha Vermelha e outras linhas expressas do Rio de Janeiro

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - A Linha Vermelha e as principais vias expressas do Rio fecharam na manhã desta segunda-feira (26) por causa de um confronto entre policiais e traficantes no Complexo da Maré, na Zona Norte.

Desde as primeiras horas da manhã, moradores relatam intensos tiroteios em diferentes pontos da comunidade, impedindo muitos de sair para trabalhar.

Há relatos ainda de feridos em um corre-corre depois que um baile pagofunk foi supostamente interrompido pela polícia.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações de mortos, prisões ou apreensões.

O Complexo da Maré é delimitado pela Avenida Brasil e pela Linha Vermelha. A Linha Amarela liga essas duas vias expressas, passando pelo meio da comunidade.

As vias expressas abriram e fecharam diversas vezes ao longo da manhã:

As informações são do g1.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.