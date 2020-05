Torcidas organizadas convocam ato antifascista em SP no domingo

247 - Torcidas organizadas, militantes de partidos de esquerda e movimentos sociais convocaram um ato na Av. Paulista para este domingo (31) em defesa da democracia.

"Acredito que todos estejam percebendo que uma onda meio estranha está passando pelo país e ela está tentando dominar as ruas também. Uma onda de autoritarismo, que exalta a tortura e a ditadura, expressa violência com profissionais da saúde e jornalistas, e que quer levar a nossa democracia", diz trecho do manifesto intitulado Somos Democracia divulgado nas redes sociais.

Um grupo de políticos, cientistas, artistas, intelectuais, organizações, empresas e pessoas de diferentes setores da sociedade já havia lançado um manifesto em "defesa da vida, da liberdade e da democracia". "Como aconteceu no movimento Diretas Já, é hora de deixar de lado velhas disputas em busca do bem comum", diz o texto.

Agora confira o manifesto divulgado pelas torcidas organizadas:

SOMOS DEMOCRACIA

Acredito que todos estejam percebendo que uma onda meio estranha está passando pelo país e ela está tentando dominar as ruas também. Uma onda de autoritarismo, que exalta a tortura e a ditadura, expressa violência com profissionais da saúde e jornalistas, e que quer levar a nossa democracia.

Martin Luther King, disse: “o que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons”.

Atentos com os cuidados e recomendações das autoridades de saúde, os bons precisam se manifestar também, e por isso, Domingo (31) estaremos às 12h no MASP para fazer a nossa manifestação em defesa da democracia e da vida.

OBRIGATÓRIO USO DE MÁSCARA!

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.