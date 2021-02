“Vamos denunciar hoje ao conselho de ética o deputado Daniel Silveira”, diz Rogério Correia

Deputado explicou que Daniel Silveira fez ataques diretos à democracia, defendendo o regresso da ditadura e o fechamento do STF e será denunciado no conselho de ética da Câmara por suas ameças edit

247 - O Deputado Rogério Correia (PT-MG) participou nesta quarta-feira (17) do programa Bom Dia 247 e informou que o também deputado bolsonarista Daniel Silveira fez ataques diretos à democracia, defendendo o regresso da ditadura e o fechamento do STF e será denunciado hoje no conselho de ética da Câmara por suas ameças.

Silveira foi preso nesta terça-feira (16) por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes, após divulgar um vídeo com os ataques antidemocráticos.

“Se a Câmara não tomar nenhuma medida em relação a isso, será um tiro no pé contra a democracia”, explicou.

