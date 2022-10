Vanderlei Luxemburgo pede voto em Haddad e diz que São Paulo não pode cair nas mãos do bolsonarismo

Apoie o 247

247 – "Não podemos deixar acontecer em São Paulo o que o bolsonarismo fez com o Brasil. Tá na hora da gente virar esse jogo com o Fernando Haddad. Precisamos de todas as torcidas juntas por essa causa que é mais importante do que qualquer campeonato", disse o treinador Vanderlei Luxemburgo, em vídeo, ao pedir votos para Fernando Haddad. Confira e saiba mais sobre a farsa produzida por Tarcísio de Freitas em Paraisópolis:

Não podemos deixar acontecer em SP o que o bolsonarismo fez com o Brasil. Tá na hora da gente virar esse jogo com o @Haddad_Fernando! Precisamos de todas as torcidas juntas por essa causa que é mais importante do que qualquer campeonato. pic.twitter.com/YuPwv6jGtz — Vanderlei Luxemburgo (@vluxemburgo) October 26, 2022

A farsa preparada pela campanha do bolsonarista Tarcísio de Freitas em Paraisópolis, que criou a narrativa um falso atentado para se dizer vítima de bandidos, e que começou a ser desmascarada após a revelação de um áudio que mostra um integrante de sua campanha mandando um cinegrafista da Jovem Pan apagar as imagens, envolve também o crime de obstrução judicial.

"O presidente do PT de São Paulo, Luiz Marinho, afirmou que o pedido de um membro da campanha de Tarcísio de Freitas para o cinegrafista da Jovem Pan apagar as imagens que mostravam a troca de tiros entre policiais e criminosos na favela de Paraisópolis, na Zona Sul da capital, é, 'no mínimo, obstrução de Justiça'”, informa o jornalista Gustavo Côrtes, do Estado de S. Paulo.

“Se houve um crime, a primeira coisa que precisa preservar são as provas. Mandar apagar provas é, no mínimo, obstrução de Justiça. O mínimo que se exige é uma apuração das autoridades antes do domingo, senão é fraude eleitoral”, disse ele.

