Vereadora negra será relatora de processo de cassação contra parlamentar que proferiu insulto racista durante sessão

Camilo Cristófaro foi flagrado durante uma sessão virtual da Câmara Municipal de São Paulo usando a expressão "é coisa de preto", ao falar com um interlocutor

247 - A vereadora Elaine do Quilombo Periférico (PSOL) será a relatora do processo de cassação do vereador Camilo Cristófaro (Avante), que usou uma expressão racista em sessão da Câmara Municipal de São Paulo.

A parlamentar foi nomeada nesta terça-feira (17), indicada pelo corregedor geral da Câmara e com o apoio do presidente da Casa, vereador Milton Leite (União Brasil), informa o jornal Folha de S. Paulo.

A vereadora, que é membro da Corregedoria e uma liderança influente do movimento negro, terá dez dias, prorrogáveis por mais dez, para produzir o documento.

Relembre o caso

No início do mês, o vereador Cristófaro foi flagrado durante uma sessão virtual da Câmara usando a expressão "é coisa de preto", ao falar com um interlocutor.

O parlamentar tentou “pedir desculpas”, mas isso não evitou que fosse aberto processo disciplinar contra ele. A vereadora terá dez dias, prorrogáveis por mais dez, para produzir o documento.

