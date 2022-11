Vereadora petista deve assumir secretaria de Paes e selar aliança do PT com PSD no Rio

A entrada da vereadora na gestão do prefeito Eduardo Paes faz parte de uma aproximação em nível nacional do PT com o partido comandado por Gilberto Kassab edit

Apoie o 247

ICL

247 - Eleita em 2020 com quase 25 mil votos, a vereadora da cidade do Rio de Janeiro (RJ) Tainá de Paula (PT), que preside a Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara Municipal, deve assumir uma secretaria da gestão do prefeito Eduardo Paes (PSD). A informação foi publicada nesta quinta-feira (24) pelo jornal O Globo.

O chefe do Executivo municipal apoiou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A entrada da petista na prefeitura carioca faz parte de uma aproximação em nível nacional do PT com o partido comandado por Gilberto Kassab. Existe a hipótese de o PSD indicar ministros para o governo Lula.

A vereadora, que é arquiteta e urbanista, tem algumas possibilidades como as secretarias de Habitação, Assistência Social ou Desenvolvimento e Inovação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.