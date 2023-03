Vítimas de acidente aéreo em SP são identificadas

Apoie o 247

ICL

247 - O Corpo de Bombeiros identificou as quatro vítimas que morreram após a queda de um avião nesta sexta-feira (17) na Barra Funda, bairro da Zona Oeste da cidade de São Paulo (SP). Eram quatro homens adultos (o piloto e três passageiros). Três deles foram identificados: Wellington Roberto Palhares, de 28 anos, Antonio Cano dos Santos Junior, de 42 anos, e o piloto, João Intorm Neto, de 32 anos.

Advogado da Helimarte Táxi Aéreo, Sergio Gegers afirmou que a empresa não tem informações sobre o que provocou o acidente e que está dando suporte aos familiares das vítimas. "A empresa está aqui com o diretor e todos os profissionais que compõem o grupo, todos treinados. Vamos aguardar o relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e das autoridades. Não temos nenhuma outra informação no momento, não sabemos o que aconteceu, não temos a causa do acidente. Estamos dando todo o suporte para as famílias das vítimas e também colaborando com as autoridades competentes. Todas as aeronaves da empresa são devidamente cadastradas, reguladas e revisadas com acompanhamento diários inclusive de órgãos estaduais".

