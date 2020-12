Wadih Damous: Moro e Dallagnol são "dois medíocres megalomaníacos"

"O Brasil esteve nas mãos de dois medíocres megalomaníacos", afirmou o ex-deputado Wadih Damous (PT-RJ) em referência a Sérgio Moro e a Deltan Dallagnol. Walter Delgatti Neto, responsável por divulgar mensagens de membros da Lava Jato, afirmou que os dois-ex-integrantes da operação planejavam a prisão dos ministros do STF Gilmar Mendes e Dias Toffoli edit

247 - O ex-deputado federal Wadih Damous (PT-RJ) criticou o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, após o homem conhecido como "hacker de Araraquara", Walter Delgatti Neto, afirmar que os dois ex-membros da Operação Lava Jato planejavam a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e Dias Toffoli.

"Walter Delgatti revelou na entrevista à CNN que Moro e Dallagnol planejavam prender os ministros do STF Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Na época, a dupla estava adorando brincar de bandido e mocinho. E pensar que o Brasil esteve nas mãos de dois medíocres megalomaníacos", escreveu o ex-parlamentar no Twitter.

Na entrevista, Neto afirmou: "Eles queriam. Eu não acho, eles queriam. Inclusive Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Eles tentavam de tudo pra conseguir chegar ao Gilmar Mendes e ao Toffoli, eles tentaram falar que o Toffoli tentou reformar o apartamento e queria que a OAS delatasse o Toffoli, eles quebraram o sigilo do Gilmar Mendes na Suíça, do cartão de crédito, da conta bancária dele, eles odiavam o Gilmar Mendes, falavam mal do Gilmar Mendes o tempo todo".

Em suas declarações, Neto também afirmou ter sido pressionado por investigadores para falar de Glenn Greenwald em delação. "Eles davam a entender que a delação, caso eu fizesse, só seria homologada se eu falasse do Glenn".

