Zambelli desrespeita lei sobre proibição de porte de armas e confessa delinquência: “Ignorei conscientemente” (vídeo)

“Conscientemente estava ignorando a resolução e continuarei ignorando a legislação do senhor Alexandre de Moraes, porque ele não é legislador", disse edit

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal bolsonarista reeleita por São Paulo Carla Zambelli (PL) afirmou que ignorou conscientemente a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que proíbe o porte de armas nas 24 horas anteriores à eleição.

Apoiadora de primeira hora de Jair Bolsonaro, Zambelli sacou uma arma e apontou para um homem na rua na tarde deste sábado (29), véspera do segundo turno da eleição, em plana avenida em São Paulo (SP).

“Conscientemente estava ignorando a resolução e continuarei ignorando a legislação do senhor Alexandre de Moraes, porque ele não é legislador. Ele é simplemente o presidente do TSE e um membro do STF. Ele não pode em nenhum momento fazer uma lei, isso é ativismo judicial “, disse a parlamentar ao site Metrópoles.

A parlamentar admite que comete crime ao afirmar que ignora determinaçao legal que tem o objetivo de garantir a lisura e tranquilidade do pleito eleitoral.

A determinaçao que ela decide infringir é a resolução aprovada pelo TSE, em 2021, que determina que Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs) são proibidos de portar armas no dia das eleições, nas 24 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas que o sucedem.

“A medida tem por objetivo proteger o exercício do voto de toda e qualquer ameaça, concreta ou potencial. Além disso, busca prevenir confrontos armados derivados da violência política”, diz o tribunal.

Zambelli diz que “ignorou conscientemente” resolução do TSE que restringe porte de armas 24 horas antes da eleição.



Deputada alegou que Ministro Alexandre de Moraes não é legislador.



📹: @SamPancher pic.twitter.com/vBSnW00SNP — Metrópoles (@Metropoles) October 29, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:









O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.