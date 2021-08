Zeca Pagodinho é internado com Covid no Rio

Cantor já tomou as duas doses da vacina. No início de julho, o cantor fez um apelo para que todos tomem as doses necessárias para se imunizar edit

247 - O cantor Zeca Pagodinho foi internado no último sábado (14) com sintomas de Covid no Rio de Janeiro. Segundo a Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona do Rio, “o paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio”. A informação é do portal G1.

Zeca já tomou as duas doses da vacina. No início de julho, o cantor fez um apelo para que todos tomem as doses necessárias para se imunizar.

"Tem que voltar. Tem que tomar a segunda, a terceira, quantas tiver. Tem que tomar por causa das crianças, dos idosos", disse Zeca, que em seguida convidou todos para tomar a vacina, cantando no mesmo ritmo do refrão de um de seus sucessos, "Vai Vadiar":

"Vem vacinar, vem vacinar", cantou.

