Zema dispara machismo ao atacar Amoedo: “mulher que separa e fica obcecada pelo ex-cônjuge" (vídeo)

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO) usou do machismo para atacar o ex-presidente nacional do NOVO, João Amoedo, pelas críticas recorrentes do empresário contra Jair Bolsonaro.

Sem citar diretamente Amoedo, Zema disse em um evento da Money Report nesta segunda-feira (27) que o empresário possui uma obsessão por Bolsonaro pois perdeu as eleições de 2018 para o ex-capitão. “É uma obsessão. Eu sei que isso acontece tanto com homens, quanto com mulheres, mas com percentual maior com mulheres. Parece aquela mulher que se separa a passa a ser obsessão da vida dela destruir ou atacar o ex-cônjuge”, disparou.

A fala do governador gerou diversas críticas também de membros do Partido NOVO, que cobram uma postura da direção nacional após as suas declarações.

Zema apoiou a candidatura de Bolsonaro em 2018. Na quinta-feira, dividirá o palanque com o mandatário em um evento que será realizado em Belo Horizonte para anunciar investimentos na ampliação do metrô da cidade.

Veja a repercussão:

@RomeuZema, que pesquisa é essa que você usou para dizer que mulheres agem dessa forma? Que exemplo baixo. Tenha coragem e fale diretamente com seus desafetos. pic.twitter.com/Xwtg9Q1iwf — Eduardo pinheiro (@DuduPinheiro85) September 28, 2021

Manifesto publicamente minha indignação com a entrevista do @RomeuZema … espero que o Romeu Zema venha a público se desculpar tanto na parte que ataca com desonestidade intelectual o @joaoamoedonovo, quanto na parte que ele falta com a verdade quando se refere ao NOVO — Anderson Iglesias (@andersonoy) September 28, 2021

Esse Zema é rupugnante.

Esse Zema é rupugnante.

Vergonha de Minas Gerais por ter elegido esse idiota. September 28, 2021

Seu pronunciamento no "Money report" foi lamentável, infeliz, machista e preconceituoso c aquele q foi e é a base do partido Novo, contribuindo imensamente para sua eleição, @joaoamoedonovo.



No mínimo pedido de desculpa e mesmo assim não irá apagar sua truculência e ignorância. — Luís França (@LusFrana8) September 28, 2021





