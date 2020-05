Zema: ‘hospitais de Minas Gerais estão ociosos’

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou nesta quinta-feira (21), que os hospitais do estado estão "ociosos" pelo baixo número de infectados pelo coronavírus. O estado tem 5,2 mil casos e 177 mortes provocadas pela Covid-19, de acordo com o site disponibilizado pelo governo federal para atualização das estatísticas da doença. São 25 casos a cada 100 mil habitantes e 0,8 mortes, uma das menores taxas do País. Em nível nacional são 291 mil confirmações e 18,8 mil óbitos.

"Os hospitais estão ociosos, não temos pessoas doentes que têm procurado os hospitais para fazer teste. E não vou ficar laçando as pessoas para fazer teste", disse o chefe do Executivo mineiro em entrevista ao Pânico.

De acordo com o governador, apenas 7% dos leitos de UTI estão ocupados por pacientes com a doença causada pelo coronavírus. "Estamos longe de poder dizer que vencemos a pandemia. Mas, comparativamente, estamos indo bem", disse Zema sobre as estatísticas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.