Zema provoca revolta entre agentes públicos após culpar o governo Lula pelo terrorismo bolsonarista

247 – O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, provocou revolta entre agentes públicos após fazer uma das declarações mais vis e levianas da história do Brasil, em que culpou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo terrorismo comandado por Jair Bolsonaro e suas hordas fascistas . Confira algumas reações:

ERA O QUE FALTAVA: Romeu Zema acusou o governo Lula pelo golpismo do dia 8, dizendo que houve omissão pra "se fazer de vítima"! É lamentável ver esse bolsonarista irresponsável governando um estado tão importante como Minas Gerais... January 16, 2023

Não caiam na armadilha: Zema sabe que o miliciano vai preso e está em busca de chamar a atenção pra ocupar o lugar dele no coração dos terroristas. Ele é visto como traíra pelos mineiros por ter virado a casaca no segundo turno. Deixem o Chico Bento falando sozinho! 👍 — André Janones (@AndreJanonesAdv) January 16, 2023

Zema me bloqueou ao invés de pagar o piso da educação. Acobertar terroristas bolsonaristas através de Fake News ele gosta, ouvir verdades, nem pensar. Agiu sim como mau caráter e não paga o piso da educação. pic.twitter.com/ZtAWq2VRmd January 17, 2023

A declaração de Romeu Zema responsabilizando Lula pela tentativa de golpe que seu próprio governo sofreu é de uma vileza e um oportunismo inéditos.



Vil, porque infame e desprezível para um agente público. Oportunista porque quer herdar os destroços do bolsonarismo. LAMENTÁVEL! January 17, 2023

É infeliz e irresponsável a ilação feita pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que acusa o Governo @LulaOficial de facilitar os ataques do último dia 8 para ‘se fazer de vítima’. Há muito não se ouvia algo tão estarrecedor e absurdo. Sua declaração deve ser repudiada (1/3) — Alexandre Silveira (@asilveiramg) January 16, 2023

