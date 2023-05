Zema sanciona lei que quadriplica o próprio salário; confira valores

Apoie o 247

Google News

247 - O governador bolsonarista Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, sancionou uma lei que quadriplica o seu próprio salário nesta quarta-feira (3). A mudança aumenta os vencimentos também do vice-governador, Mateus Simões (Novo), e dos secretários e secretários adjuntos, informa o portal g1.

A lei, publicada no Diário Oficial do Estado, prevê um aumento de 298% no salário do governador, passando de R$10.500 para R$41.845,49 em três anos. A proposta de aumento foi apresentada pela Mesa da Assembleia, a pedido do governador, e aprovada em 2º turno no mês passado.

De acordo com o governador, o reajuste é necessário para atrair e manter profissionais competentes nos quadros técnicos do estado. No entanto, vale ressaltar que a inflação acumulada de janeiro de 2007 a março de 2023, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 152,76% - metade do reajuste anunciado.

O aumento será escalonado, passando para R$ 37.589,96 a partir de 1º de abril de 2023; R$ 39.717,69 a partir de 1º de fevereiro de 2024 e R$ 41.845,49 a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Para o vice, o reajuste será de 267%, enquanto secretários de estado e secretários adjuntos terão aumento de 247%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.