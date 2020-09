Adolescentes tiram selfie em penhasco perigoso em SC e morrem após queda, relatam testemunhas

A tentativa de tirar uma foto à beira de um penhasco, na margem de uma cachoeira, ocasionou a queda das duas amigas que morreram no município de Lages, na serra de Santa Catarina edit

247 - Duas jovens ignoram o perigo e morreram após deslizarem de um penhasco na margem de uma cachoeira, no município de Lages, na serra de Santa Catarina, no último domingo (13).

Bruna Vellasquez, de 18 anos, e Monique Almeida, de 19 anos, caíram de uma altura de aproximadamente 30 metros na cachoeira do Salto Rio Caveiras, relataram as testemunhas que estavam no local.

Em entrevista ao portal Época, Jucerli Almeida, mãe de Monique, afirmou que elas estavam acompanhadas por outros dois amigos (um homem e uma mulher) no local. Um deles contou à mãe que chegou a alertar as duas sobre o perigo de ir à beira da cachoeira naquele ponto. Mas elas teriam insistido em fazer as fotos ali.

