Alvaro Dias diz que governo Bolsonaro é "calvário" para Moro

Aliado do ministro Sergio Moro, o senador Alvaro Dias diz que o sofrimento deve acabar em outubro, se ele for indicado para o STF, mas também defendeu sua candidatura à presidência edit

247 – O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) avalia que Sergio Moro passa por um calvário no governo Bolsonaro e defendeu que ele seja candidato à presidência, se não se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. "O que vimos é que não [tem liberdade para trabalhar]. Para dar um exemplo, logo no início, ele quis o Coaf [Conselho de Controle de Atividades Financeiras] no Ministério da Justiça. Aparelhou o Coaf, instrumentalizou convenientemente, nomeou o coordenador do Coaf. E, logo a seguir, foi desautorizado, o coordenador foi demitido, o Coaf foi transferido [para o Ministério da Economia]. Só para citar um exemplo, podemos citar outros", disse ele, em entrevista ao Uol .

"Ele foi desautorizado várias vezes, mas mantém alta popularidade. Portanto, eu creio que está demonstrando uma capacidade de sobrevivência incrível", afirmou Dias, que disse ainda que "este calvário pode terminar em outubro", caso ele seja indicado para o STF. Se não for, Dias ofereceu uma alternativa. "Obviamente, hoje, Moro é o candidato mais forte à Presidência da República", pontuou.