Autor de massacre em Blumenau já esfaqueou padrasto e cachorro

A Polícia Civil já solicitou a quebra de sigilo telefônico do criminoso, além das informações nas redes sociais

247 - A Polícia Civil de Santa Catarina divulgou nesta quarta-feira (5) mais informações sobre o homem que matou quatro crianças e deixou outras quatro feridas durante ataque a uma creche de Blumenau.

O assassino, que tem 25 anos e se chama Luiz Henrique de Lima, já tem passagens pela polícia – porte de drogas, briga em casa noturna e dois casos de esfaqueamento. Os casos de violência foram registrados contra o padrasto, em 2021, e também contra o cachorro do padrasto, em 2022, segundo o site O Município Blumenau.

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, responsável pelas investigações, afirmou que o homem preso responderá pelos crimes de tentativa de homicídio e homicídio qualificado.

Ulisses afirmou, contudo, que uma entrevista prévia com o agressor apontou que o ataque se tratou de um caso isolado que, segundo o autor do crime, não foi coordenada por redes sociais ou outras ações de criminosos. “É uma situação pontual, é um fato isolado que faz com que nós hoje tristemente estejamos numa situação como essa que é totalmente impactante”, disse.

Durante a mesma coletiva de imprensa, a vice-prefeita de Blumenau, Maria Regina Soar, destacou que as quatro crianças feridas no ataque foram encaminhadas ao Hospital Santo Antônio. Elas devem receber alta nesta quinta-feira, 6.

“Nos temos quatro crianças sendo acompanhadas e atendidas pelo hospital Santo Antônio. Recebi agora o boletim delas. Todas estão em sala de recuperação anestésica, mas, ao final do dia, todas serão liberadas para o leito de enfermaria. Prevista alta médica para as próximas 24 horas”, disse.

