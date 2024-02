Bertholdo reforça críticas de Gilmar, acusa Lava Jato de tortura e detona Deltan: "alma suja"

Advogado perseguido pela Operação rebateu acusações do ex-procurador da Lava Jato contra o ministro do Supremo Tribunal Federal edit

247 - Em uma publicação na rede social X, o advogado Roberto Bertholdo, que foi perseguido pela Operação Lava Jato, endossou as críticas feitas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes ao modus operandi da operação e rebateu alegações do ex-procurador e hoje deputado federal cassado Deltan Dallagnol contra o magistrado.

A manifestação de Bertholdo se deu após Dallagnol publicar um vídeo nas redes sociais alegando que o STF "quer reescrever a história" em relação à Lava Jato. O advogado, então, afirmou em resposta ao vídeo do ex-procurador lavajatista: "DELTAN MENTIROSO CONTUMAZ No vídeo vocês podem assistir ao sub chefe da Lava Jato acusando o ministro Gilmar Mendes e, como sempre, mentindo. Deltan, na sua igreja não é pecado mentir?"

Bertholdo prosseguiu afirmando que a Lava Jato "torturava, sim. Centenas de pessoas foram torturadas". Ele ainda acrescentou que foi torturado pela Lava Jato para incriminar o presidente Lula (PT) e o ex-ministro José Dirceu. "Você [Deltan] não passa de um alpinista social que jamais pensou combater a corrupção. Você é uma pessoa de alma suja e que se esconde numa suposta adoração à Cristo, que também é mentirosa", prosseguiu.

O advogado, então, provocou o ex-procurador a desmentir algumas afirmações: "se você comprovadamente conseguir me negar uma das 11 perguntas abaixo eu retiro o que disse e lhe indenizo:

1. Você não comprou um apartamento do Minha Casa Minha Vida não para morar, mas para ganhar dinheiro, deixando um necessitado fora da possibilidade de ter a sua casa própria? 2. Você não estava negociando um fundo bilionário para dar o dinheiro para a tal Transparência Internacional gerir sem controle dos tribunais?

3. Você não despreza ou desrespeita pessoas com deficiência e os chama por apelidos pejorativos?

4. Você não pagava diárias em excesso para os seus amigos procuradores e foi processado

5. Você não montou uma empresa em nome da sua esposa para faturar com palestras ?

6. Você não exigiu salário do partido político que se filiou, usando dinheiro público?

7. Você não comprou num leilão um apartamento que foi do Paolochi (que foi meu cliente) e que foi processado pela justiça federal?

8. Você não levou uma enorme bronca minha, numa audiência na vara do Moro, ocasião em que eu mandei você estudar mais, pois eu o considerava um ignorante e ler jornais para parar de falar bobagens e você se calou?

9. Você ou a sua família não estão envolvidos em um processo de superfaturamento de propriedades rurais?

10. Você e sua equipe não se divertiram e zombaram quando da morte da dona Marisa Letícia?

11. Você, o Sergio Moro e vários outros procuradores não acusavam levianamente vários ministros do STF de vender decisões?"

"Pare de mentir, Deltan. Vá se confessar que talvez isso lhe faça bem. Redima sua alma. Desejo, sinceramente, que você diferente do que você mesmo fez comigo e com tantas outras pessoa, tenha o direito de ampla defesa. Quem sabe, você até poderia delatar (sem ser torturado, claro) o Sergio Moro. Fazer isso espontaneamente, conforme diz a lei. Tome consciência, Deltan, e pare de mentir. Reafirmo: vocês torturaram muitas pessoas. Tudo pela fama que logo irá pro espaço", concluiu.

