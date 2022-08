BNDES financia ilegalmente loja de armas de ex-PM amigo do clã Bolsonaro

Empresário dono de clube de tiro no Rio Grande do Sul obteve financiamento do banco estatal e depois alterou contrato social para permitir venda de armas edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) destinou recursos para que o ex-policial militar e empresário bolsonarista Ivan Keller se preparasse para entrar no comércio varejista de armas e munições no Rio Grande do Sul.

Keller é filiado ao PL e próximo do ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL), candidato de Bolsonaro ao governo gaúcho. Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o ex-PM teria feito uma manobra para obter, em 2021, R$ 130 mil com juros de 5,45% para financiar seu Clube de Tiro Keller.

O ex-PM agora se prepara para abrir uma loja de armamento em Santa Cruz do Sul, durante a vigência do contrato com o BNDES, que é proibido de financiar venda de armas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A manobra do clube de tiro gaúcho preocupa especialistas em segurança pública. Com o aumento exponencial deste tipo de associação no País, o receio é que os cofres públicos financiem direta ou indiretamente a venda de armas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O BNDES abriu investigação sobre o empréstimo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.