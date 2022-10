Bolsonaristas interrompem missa e acusam padre de fazer campanha para Lula (vídeo)

"O Deus da vida nunca vai pactuar com as forças da violência, nunca vai estar ao lado daquele que prega o armamentismo. (...) Estou falando a palavra", disse o padre edit

247 - Bolsonaristas interromperam uma missa que era realizada na última quarta-feira (12) em Fazenda Rio Grande, no Paraná, para acusar o padre de estar fazendo campanha para o ex-presidente Lula (PT), segundo o UOL. A cidade é vizinha de Curitiba e fica a cerca de 30 quilômetros da capital.

"O Deus da vida nunca vai pactuar com as forças da violência. O Deus da vida nunca vai estar ao lado daquele que prega o armamentismo. Porque Deus é amor, é solidariedade. E que nós católicos, como cristãos, como devotos, também não possamos aceitar o que tantas pessoas estão fazendo com a religião para angariar votos", dizia o padre, quando começou o tumulto.

"O Deus da vida é a favor do aborto, padre? É a favor da ideologia de gênero? Ninguém aqui fala nada. [Trecho inaudível]. O senhor está pedindo voto para o Lula", afirmou a fiel que acompanhada o culto.

O padre, então, negou estar em campanha. "Eu não estou pedindo voto para o Lula. Eu estou falando a palavra".

