Campanha de Décio Lima revela áudio em que Luciano Hang pede para atrasar salário do “diabo dos professores” (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - A campanha de Décio Lima, candidato do PT ao governo de Santa Catarina, exibiu no programa eleitoral deste sábado (22), peça publicitária com um áudio atribuído ao empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das lojas Havan, e ao secretário da Fazendo do estado, Paulo Eli.

No áudio, o secretário cobra que Hang contribua com os impostos devidos aos cofres públicos.

“Eu tenho que pagar o salário dos professores. Eu tô na iminência de atrasar salário”, diz o secretário. E emenda: “Eu quero o imposto das lojas”.

Hang, por sua vez, pressiona o Secretário da Fazenda a não pagar o salário dos professores. "Atrase o salário dos professores. Demita metade. Demita metade dos 'diabo dos professor (sic)... Vocês tão pensando só no imposto de vocês pra pagar o diabo dos professor. Demite a metade!”, teria dito o empresário.

Na propaganda, a campanha petista acusa os empresários bilionários de Santa Catarina a buscarem a eleição do candidato aliado à Bolsonaro ao governo do estado, Jorginho Mello (PL), para obtenção de vantagens pessoais.

No áudio, Hang exige que Eli encontre uma solução alternativa para não precisar pagar os valores devidos.

Luciano Hang, o Velho da Havan, é flagrado em áudio discutindo com o Secretário da Fazenda de SC. Ele não quer pagar impostos e ordena: "Atrase o salário dos professores. Demita metade. Demita metade dos 'diabo dos professor'". pic.twitter.com/q0o5phn3n6 October 22, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.