"Campos Neto teima em mostrar poder contra o Brasil", diz Gleisi

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, após o dirigente demonstrar mais uma vez que não pretende reduzir a Selic, taxa básica de juros, atualmente em 13,75%.

"Deterioração é Campos Neto para o Brasil! Ele aposta, como estava escrito na ata do Copom/Banco Central, na desaceleração da economia e na queda do emprego. Mesmo com inflação caindo e com os feitos da Fazenda esse homem teima em mostrar poder contra o Brasil", escreveu a parlamentar no Twitter.

Quando os juros estão altos, o crédito fica mais e dificulta o poder de consumo das pessoas. Uma dos argumentos para aumento dos juros é a inflação. Se os preços estão altos, os juros podem aumentar, encarece o crédito, deixa as pessoas com menos dinheiro e, por consequência, a inflação fica estagnada ou diminui.

Mas, no contexto atual, o poder de consumo já está baixo. Dados oficiais divulgados nesta terça-feira (11) apontaram desaceleração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do País.

O presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que o IPCA é apenas uma estatística. Aliados do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazem articulações e estão ouvindo analistas sobre a política de juros no Brasil, mas interlocutores da administração federal defendem publicamente a redução da Selic.

