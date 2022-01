CNMP mantém demissão de ex-procurador da Lava Jato que contratou o outdoor "Bem-vindo à República de Curitiba"

Apoie o 247

ICL

247 - O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) rejeitou, nesta quinta-feira (27), recurso apresentado pelo antigo procurador da força-tarefa da Lava Jato no Paraná Diogo Castor de Mattos. Com isso, o órgão decidiu manter a demissão de Castor, despedido em outubro do ano passado após ter contratado um outdoor lavajatista com a mensagem: "bem-vindo à República de Curitiba".

"Aqui a lei se cumpre", dizia o outdoor de exaltação da força-tarefa paranaense, que colaborou com o ex-juiz suspeito Moro para a prisão injusta do ex-presidente Lula.

Os integrantes do CNMP, que têm o papel de cumprir a lei de fato, decidiram por 6 votos a 5, que Castor violou deveres funcionais, o que configurou ato de improbidade. Confira trecho da decisão que confirmou a demissão de Diogo Castor:

Castor, aponta o jornalista Joaquim de Carvalho, teve contracheque bem gordo em dezembro, assim como seus outros comparsas da extinta força-tarefa. O MPF diz que pagamento foi legal. "Trata-se da quitação de dívidas da União para com membros do MPF", disse Aras, em nota.

