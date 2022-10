Deputado bolsonarista defende que universitários de Santa Maria (RS) morram queimados (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Bilbo Nunes (PL-RS) defendeu em vídeo publicado nas redes sociais que estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que protestaram contra os cortes da educação pública pelo governo de Jair Bolsonaro devem ser queimados vivos.

Aos gritos, ele acusa sem provas os estudantes de “comprar maconha, comprar cocaína do traficante que trafica armas para dar para bandidos”.

“Esses são os alunos que foram protestar ‘viva Lula Lula lá’. Vocês são a vergonha, a escória do mundo. Vocês têm que viver no lixo, no esgoto, porque vocês não produzem nada. Vocês são uns coitados, uns miseráveis”, esbraveja.

O deputado lembra do filme “Tropa de Elite” e deseja o mesmo final para os estudantes de Santa Maria. “Olha o filme 1, pegaram aqueles coitadinhos, aqueles riquinhos ajudando pobre, queimaram vivos dentro dos pneus. E é isso que esses estudantes alienados, filhos de papai que têm grana, merecem”.

Bilbo foi um dos maiores apoiadores de Jair Bolsonaro nos últimos quatro anos e deixará de fazer parte do Congresso em 2023. De 21º mais votado em 2018, quando conquistou 91.664 votos, ele obteve cerca de 15 mil votos a menos em 2022 e ficará como suplente.

Deputado Bolsonarista diz que Estudantes Universitários do Rio Grande do Sul deveriam ser mortos queimados dentro das universidades. É preciso barrar o Bolsonarismo agora. Senão a Barbárie se abaterá sobre a nação. pic.twitter.com/1XKwM31mwa — Luiz Müller (@luizmuller) October 21, 2022

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.