Deputado bolsonarista faz um ataque de fake news contra Lula e usa vídeo manipulado

247 - O deputado estadual bolsonarista Kennedy Nunes (PTB-SC) divulgou um vídeo falso, adulterado, para inventar uma fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dando a entender que o pretende limitar a atuação política de padres e pastores. Trata-se de edição de áudio de vídeo entrevista coletiva de lideranças do PT em Natal (RN). Como pode ser visto a partir dos 48’36’’ da transmissão, Lula na verdade defende que as Forças Armadas não participem de disputa política, já que são uma instituição de Estado encarregada de garantir a soberania do Brasil e o bem estar dos brasileiros.

"Eu estou conversando com quem é das Forças Armadas, eu estou conversando com quem é do Ministério Público, eu estou conversando com quem é da Polícia Federal, eu estou conversando com quem é Pastor, com quem é Padre, com quem é ateu. Eu vou conversar com todo mundo enquanto povo brasileiro e enquanto eleitores", disse o ex-presidente.

"Se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar com os Militares como chefe das Forças Armadas, como chefe suprem, para dizer qual é o papel deles. Não é se intrometer na política, por que isso não está certo. Nem hoje, nem de ontem e nem antes de ontem. Eles têm de entender que têm um papel importante na defesa da soberania brasileira e na defesa do bem estar do povo brasileiro", complementou.

O deputado estadual Kennedy Nunes (PTB-SC) é correligionário de Roberto Jefferson e Daniel Silveira, ambos do PTB do Rio de Janeiro. Os dois aliados de Bolsonaro foram presos neste ano no âmbito de inquéritos que investigam as milícias digitais.

