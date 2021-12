Deputado que encontrou Bolsonaro sem máscara está com Covid-19

Apoie o 247

247 - Um dia após recepcionar Jair Bolsonaro (PL) em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, o deputado federal Coronel Armando (PSL-SC) informou que está com covid-19. O parlamentar recebeu o chefe do Executivo na segunda-feira, 27, e ambos posaram sem máscara para uma foto. Armando diz ter alertado o Bolsonaro sobre seu diagnóstico. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

“Por prevenção e responsabilidade, mandei mensagem ao presidente Jair Bolsonaro, uma vez que o recebi ontem em São Francisco e tivemos um breve contato", comunicou o deputado. Ele também alega ter conversado com o chefe de Gabinete do presidente e com o médico da equipe presidencial sobre o assunto.

