"É muita cara de pau", diz Gleisi após ataque do CEO da Suzano ao BNDES

Walter Schalka criticou a política industrial do governo Lula, mas omitiu que a Suzano é a quinta empresa brasileira que mais recebeu créditos do BNDES na história

247 - "É muita cara de pau!", reagiu a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), após o CEO da Suzano, Walter Schalka, criticar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a política industrial lançada pelo governo Lula (PT).

"E o presidente da Suzano, hein?! Que vexame, vergonha alheia. Bate no BNDES, em subsídios governamentais, omitindo que a empresa que preside foi a quinta que mais recebeu créditos do BNDES. É muita cara de pau!", publicou Gleisi no X, antigo Twitter, neste domingo (28).

Schalka falou em "maturidade na economia brasileira para as empresas serem independentes de apoios governamentais” e disse que “os subsídios não deram certo no passado”. No entanto, segundo revelou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a Suzano é a quinta empresa brasileira que mais recebeu créditos do banco em sua história, totalizando R$ 15,273 bilhões, sem considerar a inflação. Uma parte considerável desse montante foi repassada como subsídio, por meio de programas como o Programa de Sustentação do Investimento (PSI) e a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

