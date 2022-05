"Eduardo Leite e Bolsonaro viraram as costas para um setor agrícola”, diz Edegar Pretto

O pré-candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul, o deputado estadual Edegar Pretto afirmou que “os proprietários rurais que têm juízo têm que votar no presidente Lula” edit

247 - No programa Giro das Onze, da TV 247, o deputado estadual do Rio Grande do Sul pelo Partido dos Trabalhadores, Edegar Pretto, pré-candidato ao governo do Estado pela legenda, afirmou que Eduardo Leite abandonou a população e ainda quer impor um teto de gastos aos próximos governadores.

Ele se refere à adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) proposta pelo governo Bolsonaro, que impõe uma espécie de teto de gastos para o estado pelos próximos 10 anos.

“Eduardo Leite fez um governo muito bom na internet e na televisão, quando ele fala sozinho, porque está completamente dessintonizado da vida real das pessoas. Muitas das iniciativas que ele teve como governador foram para aparecer nacionalmente em nome da sua vaidade porque ele sempre sonhou em ser candidato a presidente da República”, lembrou.

Para Edegar Pretto, o ex-governador gaúcho se elegeu com um discurso de renovação da política, “mas ele não só fala como faz exatamente o que a velha política de seus antecessores fizeram”, privatizando empresas e promovendo o desmonte do estado.

“Eduardo Leite corre para se credenciar como a tal da ‘terceira via’, que na minha opinião são os bolsonaristas arrependidos tardiamente”, enfatiza. “São também os responsáveis por colocar o tal do ‘capitão’, esse ser que não tem a mínima condição de ser presidente da República”, acrescenta.

O pré-candidato destaca que o povo do estado sente saudade dos tempos de Lula e Dima. “Resistimos a essa narrativa de que o PT era responsável pelos problemas do mundo. No governo Lula e Dilma, somente no PAC 2 , foram R$ 115 bilhões investidos aqui no estado. Se pegar os números de Getúlio Vargas para cá́, a Dilma e o Lula fizeram mais do que todos os presidentes nesse período histórico pelo nosso estado”, apontou.

Pretto destacou ainda que o setor agrícola sente os impactos da política de Bolsonaro e “os proprietários rurais, os grandes produtores que têm juízo, têm que votar no presidente Lula”.

“O nosso Rio Grande, que chegou a ser chamado de o celeiro do país agora tem as prateleiras dos supermercados abastecida com produtos de outros estados e até de outros países. Eduardo Leite e Jair Bolsonaro viraram as costas para um setor agrícola”, completou.

