Eduardo Leite posta pela primeira vez foto com o namorado

247 – "O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), publicou, pela primeira vez, um registro com o namorado, o médico pediatra Thalis Bolzan, 29 anos", informa o Metrópoles. “Um 2022 de muito amor no coração de todos!”, escreveu o tucano na legenda da publicação com o companheiro. A postagem foi publicada na virada do ano. Após a publicação de Leite, o namorado também postou uma foto com o governador. “Obrigado pelo bem que você faz a mim e ao mundo. Feliz Ano Novo. Amo você”.