Em SC, impeachment de Carlos Moisés vai ser votado nesta quinta-feira

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) vai votar nesta quinta-feira a admissibilidade do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. O parecer do deputado estadual Luiz Fernando Vampiro, pela perda do mandato tanto de Moisés quanto de sua vice, Daniela Reinehr, foi aprovado em comissão especial na terça-feira edit

247 - A Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) vai votar nesta quinta-feira (17) a admissibilidade do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés (PSL). O parecer do deputado estadual Luiz Fernando Vampiro (MDB), pela perda do mandato tanto de Moisés quanto de sua vice, Daniela Reinehr (sem partido), foi aprovado em comissão especial na terça-feira (15). A chapa será julgada pelo crime de responsabilidade por aumento salarial concedido a procuradores do estado em 2019. Investigações por fraudes em compras emergenciais na pandemia da Covid-19 e ausência de diálogo com os membros da Alesc também pesam sobre Moisés e sua vice. A reportagem é do jornal O Globo.

O governador de Santa Catarina precisará do voto de 14 dos 40 deputados estaduais da Alesc. Interlocutores de Moisés calculam ter 16 deles, mas seus aliados na Assembleia não veem mais do que dez votos de apoio, acrescenta a reportagem.

O afastamento do cargo do governador e de sua vice deve acontecer imediatamente e quem assume é o presidente da Alesc. No entanto, caso o processo seja definido apenas a partir de 1 de janeiro de 2021, o novo governador será escolhido indiretamente.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.