Extrema direita usa ato contra o racismo em Igreja Católica de Curitiba para atacar o PT

Narrativa de que petistas “invadiram” a Igreja Nossa Senhora do Rosário também foi repercutida por Moro e pela jornal Gazeta do Povo edit

247 - Um protesto realizado em Curitiba no último sábado (5) em memória e por justiça para Moïse Kabagambe (24) e Durval Teófilo Filho (38), dois homens negros brutalmente assassinados nos últimos dias, tem sido usado pela extrema direita para atacar o PT e acusar o partido de “invadir” a Igreja Nossa Senhora do Rosário.

O ato foi organizado pelo Coletivo Núcleo Periférico e teve a participação do vereador petista Renato Freitas. Em sua conta no Instagram, ele nega que tenha havido uma “invasão”, como tem circulado.

“Gostaria de ressaltar que não houve invasão a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, pois ela se encontrava aberta e a missa já havia terminado, COMO FACILMENTE SE CONSTATA NO VÍDEO, já que o lugar estava vazio”, explicou.

“Entramos na Igreja como parte simbólica da manifestação e de forma pacífica enfatizamos que nenhum preceito religioso supera o amor e a valorização da vida, todas as vidas, inclusive as negras”, escreveu ainda o vereador, que é comentarista do programa Giro das 11, na TV 247.

Bolsonaristas se utilizaram do episódio para xingar militantes do PT e do PCB de “vagabundos”, como foi o caso do deputado estadual Bruno Engler (MG). Sergio Moro chamou a “invasão” de “absurda e revoltante” e o jornal Gazeta do Povo, da capital, também repercutiu essa versão.

"Nos surpreende perceber que exaltar o amor e a valorização da vida em uma igreja causa mais indignação que o assassinato brutal de dois seres humanos negros no Brasil", reagiu o vereador em nota.

Confira os posts de Renato Freitas e assista ao vídeo:

