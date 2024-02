Família de Marcelo Arruda receberá indenização de R$ 1,7 milhão

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – A família de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT assassinado em 2022 durante uma discussão política, receberá uma indenização de R$ 1,7 milhão conforme acordo fechado pela Advocacia-Geral da União (AGU). O acordo foi oficializado pela Justiça Federal de Foz do Iguaçu (PR) nesta quarta-feira (7/2), segundo reportagem do Metrópoles. Arruda foi morto por Jorge Guaranho, policial penal e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante sua festa de aniversário.

A quantia acordada, calculada com base na pensão proporcional à idade dos quatro filhos de Marcelo Arruda, reflete o reconhecimento do uso indevido da posição de agente público por parte de Jorge Guaranho para cometer o crime. A AGU ressalta sua intenção de cobrar do autor do disparo o ressarcimento dos valores pagos à família da vítima. Além disso, a ex-esposa do guarda municipal, mesmo não estando mais com Arruda na época do assassinato, também busca indenização através de uma ação judicial.

continua após o anúncio

A procuradora Nacional da União de Negociação, Clara Nitão, destaca o caráter colaborativo do processo e a importância da pacificação social na resolução desse tipo de conflito. O homicídio de Marcelo Arruda por Jorge Guaranho, que será levado a júri popular em abril de 2024, evidencia as tensões políticas que permeiam a sociedade brasileira e seus desdobramentos judiciais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: