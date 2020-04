Gleisi: Bolsonaro é um incompetente que não melhora a vida do povo

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes sociais para detonar Bolsonaro e suas posturas inconsequente. "Bolsonaro é um incompetente que briga com todo mundo e não melhora a vida do povo", diz ela edit

Ela completa: "Bolsonaro na crise: briga c/ ministro da Saúde, briga c/ maior parceiro comercial e fornecedor de equipamentos q podem salvar vidas, briga c/ governadores, ficou s/ médicos cubanos, ñ entrega renda emergencial, facilita demissões, dá $ p/ bancos mas ñ garante q chegue p/ empresas".

Resumindo: Bolsonaro é um incompetente que briga com todo mundo e não melhora a vida do povo — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 7, 2020

