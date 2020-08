Gleisi aponta apropriação indébita de Bolsonaro das obras de Lula e Dilma

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), faz referência à pretensão de Jair Bolsonaro em inaugurar obras iniciadas nos governos do PT. "Mentiu sobre combater a corrupção e mente sobre obras de Lula e Dilma", disse. "No Código Penal é apropriação indébita (Art. 168)" edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), chamou Jair Bolsonaro de mentiroso pela pretensão dele em inaugurar obras iniciadas nos governos Lula e Dilma.

"A manchete da Folha escancara que Bolsonaro é um enganador incorrigível. Mentiu sobre combater a corrupção e mente sobre obras de Lula e Dilma. Podem chamar de propaganda enganosa. No Código Penal é apropriação indébita (Art. 168)", escreveu a parlamentar no Twitter.

Ao todo, 25 das 33 obras que Bolsonaro pretende inaugurar neste semestre foram planejadas pelos governos do PT Duas começaram a ser executadas no governo Michel Temer (MDB) e seis saíram do papel no atual governo, apontou um levantamento feito pela coluna Painel , da Folha de S. Paulo.

O governo Bolsonaro também pretende implementar o programa Renda Brasil, para substituir o Bolsa Família. A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes pretende fazer cortes orçamentários em outros setores para viabilizar o Renda Brasil, porém os serviços públicos do País já sofrem com os efeitos da PEC do Teto dos Gastos, que congelou os investimentos públicos por 20 anos.

