Gleisi critica fim do Bolsa Família: "Bolsonaro é uma tragédia pro país"

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), também destacou o Bolsa Família foi "copiado pelo mundo afora" devido ao sucesso do programa implementado no governo Lula e que deve chegar ao fim com a gestão de Jair Bolsonaro edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou Jair Bolsonaro após o fim do Bolsa Família e alertou para a importância do programa, bem como seus efeitos em áreas como Saúde e Educação.

"Governo desidratou o Bolsa Família e agora quer acabar de vez com o mais importante programa de transferência de renda copiado pelo mundo afora. Rompeu com o ciclo vicioso da pobreza e os efeitos na saúde e educação foram importantíssimos. Bolsonaro é uma tragédia pro país", escreveu a parlamentar no Twitter.

O Bolsa Família contempla todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 por mês; e famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais. A condição é que o núcleo familiar tenham crianças ou adolescentes de zero a 17 anos.

Confira mais reações:

18 anos após sua criação, hoje é realizado o último pagamento do Bolsa Família. Mais que um auxílio financeiro, o programa não se restringiu, e além de matar a fome, ajudou a reduzir a mortalidade infantil, colocou crianças nas escolas e reduziu a desigualdade no Brasil... — Maria do Rosário (@mariadorosario) October 29, 2021

FIM DO BOLSA FAMÍLIA. DILMA AVISOU.



Em pronunciamento de 15 de abril de 2016, a ex-presidenta Dilma Rousseff (@dilmabr) já dizia que a intenção final do golpe era acabar com programas sociais como Bolsa Família e MCMV.



- MCMV desfigurado por Bolsonaro

- MCMV desfigurado por Bolsonaro

- Canetada acaba com BF pic.twitter.com/k8NU4DqNH8 October 29, 2021

Bolsonaro já gastou R$ 659,7 bilhões, ou 19 anos de Bolsa Família, com a flexibilização da regra do teto de gastos desde 2020 por causa da pandemia.

Agora ele quer seguir com essa estratégia para se reeleger financiando o Auxílio Brasil.

Seguimos reféns de um populismo barato — Márcio Coimbra (@mcoimbra) October 28, 2021

Contribuição excelente da ex-ministra Tereza Campello para entender o Auxílio Brasil. Aliás, para entender que o AB é um projeto sem pé nem cabeça, que culpa o pobre pela pobreza. Vão pôr algo pior que nada no lugar do Bolsa Família. https://t.co/F7lr2jB0hX — José Paulo Kupfer (@jpkupfer123) October 25, 2021

- "Ministro, as pessoas estão com fome. Pode renovar o auxílio emergencial?"



- "Não, seria irresponsabilidade"



- "Mas e com o desemprego em alta?"



- "Não, pq tem o teto"



- "A inflação come o poder de compra do povo. E agora?"



- "Não!"



- "Mas e pra comprar votos?"



- PODE! — Rodrigo Zeidan (@RodZeidan) October 29, 2021

