Gleisi: 'é totalmente injusta e absurda a gritaria da mídia tradicional com o resultado das contas públicas'

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou ser "totalmente injusta e absurda a gritaria da mídia e do tal mercado com o resultado das contas públicas de 2023". O governo federal registrou um déficit primário de R$ 230,5 bilhões em 2023, ou 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com números divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional na última segunda-feira (29).

De acordo com a parlamentar, a imprensa tradicional e representantes do mercado "esquecem que @LulaOficial herdou uma tragédia fiscal de Bolsonaro e Paulo Guedes, que produziram um rombo de R$ 800 bilhões em quatro anos de desgoverno". "Jamais cumpriram a Lei do Teto de Gastos, que a mídia aplaudia tanto. Deram calote nos precatórios, tomaram receita dos Estados e fizeram outros trambiques. A maior parte do déficit de 230 bi já estava contratada desde o governo passado, só pelo reflexo da irresponsabilidade deles", escreveu.

"Além disso, o ministro @Haddad_Fernando pagou ano passado uma conta de R$ 92 bi, que havia sido roubado de milhares de cidadãos comuns e empresas, além de recompor receitas dos Estados. O que esse pessoal queria? Mais maquiagem de contas? Mais calote? O mais impressionante é que eles criticam o déficit inevitável e contas transparentes, ao mesmo tempo em que defendem a manutenção de privilégios fiscais para 17 setores, incluindo o de comunicação, que provocam rombo bilionário na Previdência. E sobre investimento público, indispensável para o país crescer, não dizem nada. Só falam em cortes. Volto a repetir, a meta com a qual devemos ter compromisso é a meta de crescimento econômico!", acrescentou.

"E o bolsonarismo já vem falar em quebradeira da economia por conta do resultado das contas públicas. Já estava precificado, qualquer um que ganhasse as eleições ia passar por isso. Vamos lembrar dos gastos abusivos de Bolsonaro nas eleições, do orçamento insuficiente que ele deixou pra 2023 e da PEC dos Precatórios que chega a custar R$ 90 bilhões, foi empurrada pelo desgoverno e o governo Lula tem que arcar. Fora isso, há que se separar o que é investimento que @LulaOficial precisou fazer na educação, saúde, Bolsa Família, salário mínimo valorizado… pra atender à população. Muito diferente do que vimos naqueles 4 anos".

PT emite comunicado

O Partido dos Trabalhadores emitiu um comunicado no site da legenda e afirmou que a "mídia corporativa insiste em destilar seu preconceito ideológico contra o compromisso do presidente Lula de desenvolver o país". De acordo com a sigla, "ao mesmo tempo, segue firme na defesa dos privilégios da elite financeira, cujos interesses representa, em detrimento da verdade e do bom jornalismo".

"Em mais uma ofensiva, os principais veículos de imprensa responsabilizam o governo Lula pelos resultados das contas públicas em 2023, omitindo dos leitores as informações verdadeiras sobre o rombo herdado do governo passado", disse. "O próprio Estadão, por exemplo, parece ter esquecido que, em 4 de julho de 2022, destacou a chamada 'Sucessor de Bolsonaro encontrará a economia completamente estropiada', sobre a dificuldade que seria enfrentada por qualquer governo que viesse a tomar posse".

